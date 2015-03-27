广州将力争三到五年建成新海上丝绸之路的自由贸易港--市长

路透北京3月27日 - 中国广州市市长陈建华表示，该市将尽快形成和推出一批创新制度，力争用三到五年时间建成新海上丝绸之路的自由贸易港。

新华社援引他在广州国际投资年会上的讲话称，广州将围绕推进投资管理、贸易便利化、金融创新和服务业开放等方面尽快探索形成和推出一批创新制度，进一步促进投资贸易便利化。

陈建华指出，广州拥有建设21世纪海上丝绸之路的多方面优势，在推进海上丝绸之路的战略构想中，广州将全面发掘与“海上丝绸之路”沿线经济体之间潜在的互利互补机会，全面深化区域经济合作。

“广州将力争用三至五年时间，建成新海上丝绸之路的交通主枢纽、自由贸易港和对外交往中心，成为未来经济增长的新引擎。”他说。

报导并援引数据称，2014年广州实现地区生产总值1.67万亿元人民币，实际使用外资超过50亿美元。

在以“新常态、新机遇”为主题的广州国际投资年会上，广州市发布21个重点项目，对外招商推介，总投资金额超过1,100亿元。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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