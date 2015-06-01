中韩正式签署自贸协定 承诺继续开展服务贸易和投资谈判

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京6月1日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国商务部部长高虎城和韩国产业通商资源部长官尹相直今日在韩国首尔正式签署中韩自贸协定，双方货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%。
协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共17个领域，且中韩两国承诺将以负面清单模式继续开展服务贸易谈判，并基于准入前国民待遇和负面清单模式开展投资谈判。
中韩自贸协定是中国迄今为止对外签署的覆盖议题范围最广、涉及国别贸易额最大的自贸协定。
中韩自贸区谈判于2012年5月启动。2014年11月，两国元首在北京共同宣布结束实质性谈判。2015年2月25日，中韩双方完成中韩自贸协定全部文本的草签，对协定内容进行了确认，至此，中韩自贸区谈判全部完成。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。