TPP新一轮谈判日期未定 药品是关键议题--日本高官

路透东京8月6日 - 日本一位高级官员周四表示，对于跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)新一轮谈判的日期尚未达成共识，此前谈判各方未能解决汽车、奶制品和新一代药品等议题存在的分歧。

未达成TPP协议使得美国总统重返亚太和遏制中国影响力的努力受挫。日本首相安倍晋三也曾表示，TPP协议对于他提振日本经济的努力至关重要。

此前，TPP在夏威夷举行的12个成员国部长级会议未能达成共识。

“我们希望在本月结束前举行会议，”该日本高官对路透说，由于该问题很敏感，他拒绝署名。但他补充称，“我们一直寻求确定日期，但这需要取得共识，现在尚未就会议日期达成共识。”

据共同社报导，日本经济财政大臣甘利明曾称各参与方部长计划8月会面，但农林水产大臣林芳正周四称这个时间看起来有困难。

该官员称，新西兰争取美国、日本、加拿大和墨西哥乳品市场作出重大开放，以及一项有关汽车原产地规定的争议，成为达成协议的两个主要障碍。

原产地规定将确定一种产品是否产自自贸区内部。

这名日本官员称，针对用于开发生技药品的相关资料，美国坚持实施12年保护期，这成为主要的绊脚石，因该问题对于美国国会批准协议非常关键。

“与以往的会议相比，进展非常顺利，人们都很兴奋，”他说。“但生技药问题出现时，显然没有达成协议的可能性。”

该官员称，有些领域，比如有关投资、环境和国有企业的规定方面都取得了“明显进展”。

他警告应小心协议磋商动能减弱的风险，但对达成协议抱有信心。

“协商的国家都很重视完成谈判，已经取得这么多进展，只剩下少数的问题，”他说。(完)

(编译 杜明霞/李春喜; 审校 王洋/蔡美珍)

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