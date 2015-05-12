5月铝产品实施零关税将促铝出口 但不至于猛涨--中国有色金属工业协会

路透北京5月12日 - 中国有色金属工业协会副会长文献军周二称，中国将从5月开始对铝加工材等产品出口实施零关税这一政策，虽不会造成铝出口量的猛涨，但肯定会涨一点。

中国于4月23日宣布取消部分铝产品15%的出口关税。文献军在“2015年中国国际铝业周”吹风会上指出，纳入取消出口关税的铝条、杆主要是指的加工产品，是那些有变形加工的铝材，因此在铝出口中占有的比例有限，因而对铝出口量的影响不会太大。

“出口税取消之后，不会造成铝的出口大涨，会涨一点，不会太大。”他称。

对于印尼1月禁止矿石出口的影响，他称，2015年中国铝土矿处于去库存过程，去库存结束后才会有进口铝土矿的考虑。

但中国究竟进口铝土矿还是氧化铝主要是看性价比，市场会统筹兼顾，更多从经济层面考量，成本账是最优先考虑的。

不仅如此，他提到，印尼铝土矿禁令对中国铝土矿进口的影响不会太大，因为铝土矿资源到处都有，不过之前印尼的铝土矿相对比较便宜而受到欢迎，现在菲律宾、马来西亚甚至西非都有替代的铝土矿资源。

中国有色金属工业协会将于今年10月26-29日召开2015年中国国际铝业周。中国是全球最大的铝生产和消费国，在世界铝工业中具有举足轻重的地位。面临中国经济从高速发展进入中高速发展的“新常态”，中国铝工业不可能再考投资和规模来驱动，而是更加注重创新驱动。

中国海关此前公布,4月未锻轧铝及铝材出口43万吨，高于上月的36万吨。今年一季度中国铝材出口107万吨，同比增长48.9%。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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