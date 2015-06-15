美对华轮胎双反案终裁结果严重损害中国企业合法利益-中国商务部

路透北京6月15日 - 针对美国商务部公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查终裁结果，中国商务部贸易救济调查局负责人周一称，此次美国商务部在调查中采取了许多不公正和歧视性做法，尤其是拒绝给予中国国有企业分别税率，人为提高中国产品的倾销和补贴税率，中国政府对此表示严重关切。

该负责人并指出，在案件调查过程中，中国政府有关部门多次就美方不合理做法向美方提出交涉。在世界贸易组织争端解决机构裁定美方有关做法违反世贸组织规则的情况下，美方仍然在终裁中延续错误做法，不仅严重损害了中国轮胎出口企业的合法利益，而且违背了世贸组织多边贸易规则，不利于多边贸易秩序的稳定。

“中方敦促美方严格遵守国际贸易规则，审慎使用贸易救济措施，采取负责任的态度和行动，纠正错误做法，维护多边贸易体制和中美经贸关系大局。”上述负责人强调。

6月12日，美国商务部公布对原产于中国的乘用车和轻型卡车轮胎反倾销反补贴调查终裁结果，与初裁比较税率有所提高。中国多家应诉国有企业仍被拒绝给予分别税率，而适用于全国统一税率。

美国商务部此前公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国强制应诉企业佳通公司税率19.17%，赛轮公司税率为36.26%，平均税率为27.72%，全国统一税率为87.99%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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