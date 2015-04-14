WTO调降2015及2016年全球贸易增幅预测

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透日内瓦4月14日 - 世界贸易组织(WTO)周二表示，全球商品贸易今年将成长3.3%，明年成长4.0%，增幅低于先前预估，主要由于经济成长不振。
“我们预期贸易将持续缓慢复苏，但在经济成长仍脆弱，且地缘政治持续紧张情况下，这个趋势可能轻易受到影响，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)称。
WTO预估值是基于多家机构的估值得出，包括国际货币基金组织(IMF)；IMF周二稍晚将更新预测。WTO首席经济学家Robert Koopman表示，IMF的新预测将“相去不远”，不会影响WTO的预测。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。