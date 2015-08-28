美国债市：七年期新债标售需求好转，投标倍数达11月以来最高

该批公债标售投标倍数 为2.53，高于前次7月标售的2.47倍，为11月以来最高。

50.84%的新债由外国央行、基金经理以及其他间接买家买进，低于12个月均值52%。7月时该比例为49.15%，为八次标售中最低水平。