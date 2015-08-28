美国债市：七年期新债标售需求好转，投标倍数达11月以来最高

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约8月27日 - 美国财政部数据显示，周四标售290亿美元七年期公债，投资者需求增强，得标收益率(殖利率)1.930%为5月以来最低。
该批公债标售投标倍数 为2.53，高于前次7月标售的2.47倍，为11月以来最高。
50.84%的新债由外国央行、基金经理以及其他间接买家买进，低于12个月均值52%。7月时该比例为49.15%，为八次标售中最低水平。
小型债券交易商及其他间接投标者买进14.15%新债，为1月以来最高比例，7月时为12.01%。
美国初级市场交易商买进35.0%，低于7月时的38.84%，接近近12个月平均水平。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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