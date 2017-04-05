美国债市：投资者增加对美债看空押注--摩根大通

标题新闻：澳洲西太平洋银行计划出售其所持基金管理公司BT Investment Management的股权
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路透纽约4月4日 - 摩根大通周二公布的最新美债客户调查显示，投资者增加对长期美债的看空押注。
最近几周投资者已经将资金从股票和其他风险资产转向美国公债，因担忧美国总统特朗普和共和党议员可能难以推进财政刺激政策。
共和党的医改议案未能在众议院通过，投资者担心这一挫败可能阻碍包括削减公司税在内的税改努力。
摩根大通调查显示，截至4月3日当周，“偏空”的投资者比例从前一周的20%升至23%。这种投资者持有的较长期美债低于其投资组合基准。
摩根大通调查的客户，包括了债券基金经理人、央行及主权财富基金。
“偏多”的投资者比例连续第二周处于16%。这类投资者持有的较长期美债要高于其投资组合基准。
看空比看多的投资者占比多出七个百分点，创五周来最高。一周前为看空者高四个百分点。
“中性”投资者的占比从上周的64%下降至61%。所谓“中性”投资者指的是其长天期美债持仓与投资组合基准一致。
本项摩根大通调查显示，包括造市商及对冲基金在内的主动型投资者与一周前持仓相同。
80%的主动型投资者表示看法中性。没有主动型投资者看空，20%的主动型投资者为看多。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。 日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。 日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。 该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。 五年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。 两年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.160%。 较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 10年期日债期货价格 跌0.05点至150.54。 当日涨跌 上日
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、