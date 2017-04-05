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债券 | 2017年 4月 5日 星期三 09:59 BJT

美国债市：投资者增加对美债看空押注--摩根大通

路透纽约4月4日 - 摩根大通周二公布的最新美债客户调查显示，投资者增加对长期美债的看空押注。

最近几周投资者已经将资金从股票和其他风险资产转向美国公债，因担忧美国总统特朗普和共和党议员可能难以推进财政刺激政策。

共和党的医改议案未能在众议院通过，投资者担心这一挫败可能阻碍包括削减公司税在内的税改努力。

摩根大通调查显示，截至4月3日当周，“偏空”的投资者比例从前一周的20%升至23%。这种投资者持有的较长期美债低于其投资组合基准。

摩根大通调查的客户，包括了债券基金经理人、央行及主权财富基金。

“偏多”的投资者比例连续第二周处于16%。这类投资者持有的较长期美债要高于其投资组合基准。

看空比看多的投资者占比多出七个百分点，创五周来最高。一周前为看空者高四个百分点。

“中性”投资者的占比从上周的64%下降至61%。所谓“中性”投资者指的是其长天期美债持仓与投资组合基准一致。

本项摩根大通调查显示，包括造市商及对冲基金在内的主动型投资者与一周前持仓相同。

80%的主动型投资者表示看法中性。没有主动型投资者看空，20%的主动型投资者为看多。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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