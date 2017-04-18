标题新闻：部分投资者对较长期美债变得谨慎，因指标公债收益率触及五个月低位-摩根大通客户调查

表格：美国里奇蒙联邦储备银行5月综合制造业指数为正1，4月为正20

路透5月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，5月综合制造业 指数为正1，4月为正20。 以下为具体数据及分项： 5月 4月 3月 三个月均值 制造业综合指数 1 20 22 14 出货 -2 25 17 13 新订单 0 26 26 17 产能利用 -9 22 21 11 投入物价 1.37 1.96 1.69 1.67 产出物价 1.08 1.13 1.23 1.15 制成品库存 15 18 20 18 (编译 刘静；审校 母红)