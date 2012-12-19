美国债市: 最近一周投资者对美国公债看法更为偏空--调查

路透纽约12月18日 - 周二公布的一项调查显示,最近一周投资者对美国公债前景的偏空看法略微增强,稍后财政部将标售990亿美元公债.

摩根大通证券在对美国公债客户的每周调查报告中称,周一持看空立场,即持有美债比重低于基准的投资者比例从前一周的19%升至21%.

投资者通常会削减债券部位,为新债标售预作准备.

上周看空美债的投资者比例从此前一周的17%升至19%,美国财政部上周标售了660亿美元新债.

财政部本周一标售了350亿美元两年期公债,周二标售350亿美元五年期公债.周三将标售290亿美元七年期公债,周四续发140亿美元通膨保值债券(TIPS).

周一表示对美国公债持中性立场,即美债持比等于投资组合基准的投资者比例,从之前一周的66%降至64%.

表示看多美国公债,或公债配比高于基准的投资者比例持平于15%.

摩根大通最新调查报告显示,包括做市商和对冲基金在内的积极客户,持中性立场的比例大幅降低.这些积极客户被视为会对美债进行投机性押注.

积极客户中持中性立场的比例从前周的61%骤降至38%,看空美国公债的比例从31%升至46%,看多美国公债的比例从8%升至15%.(完)