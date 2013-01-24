美国金融: 看涨美国公债的投资人减至16个月来最少--摩根大通调查

路透纽约1月23日 - 摩根大通证券周三公布的调查显示,看涨美国公债的投资者的数量降至16个多月来最低,因一些投资人青睐股票或其他收益较高的资产.

但很多投资人依然谨慎,担心华府围绕削减联邦支出陷入持久僵局,也担心债务上限问题.

据摩根大通证券对美国公债客户的最新周度调查,"看多"美债或美债持仓量高于基准的投资人的比重,从前周的21%下滑到7%,为2011年8月15日当周以来最低,当时美国总统奥巴马与共和党议员之间首次出现债务上限之争,且标准普尔调降了美国的AAA信贷评级.

在前一周的调查中,看多美国公债的投资人数量是两个月来最多的.

本周调查中,对美国公债持中性看法,或持仓量等于投资组合基准量的投资人比重,从前一周的64%升至74%.周二,表示看空美债或持仓低于基准的投资人的比重,从前一周的15%升至19%.

调查中,更多包括做市商与对冲基金在内的主动型客户预计,美债收益率(殖利率)在最新一周中会上升.这些客户的美债投资被认为是投机性押注.

在这些主动型客户中,看跌美债的投资人比重从31%升至46%,持中性看法的投资人比重维持在54%不变.