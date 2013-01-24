美国金融: 看涨美国公债的投资人减至16个月来最少--摩根大通调查

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约1月23日 - 摩根大通证券周三公布的调查显示,看涨美国公债的投资者的数量降至16个多月来最低,因一些投资人青睐股票或其他收益较高的资产.
但很多投资人依然谨慎,担心华府围绕削减联邦支出陷入持久僵局,也担心债务上限问题.
据摩根大通证券对美国公债客户的最新周度调查,"看多"美债或美债持仓量高于基准的投资人的比重,从前周的21%下滑到7%,为2011年8月15日当周以来最低,当时美国总统奥巴马与共和党议员之间首次出现债务上限之争,且标准普尔调降了美国的AAA信贷评级.
在前一周的调查中,看多美国公债的投资人数量是两个月来最多的.
本周调查中,对美国公债持中性看法,或持仓量等于投资组合基准量的投资人比重,从前一周的64%升至74%.周二,表示看空美债或持仓低于基准的投资人的比重,从前一周的15%升至19%.
调查中,更多包括做市商与对冲基金在内的主动型客户预计,美债收益率(殖利率)在最新一周中会上升.这些客户的美债投资被认为是投机性押注.
在这些主动型客户中,看跌美债的投资人比重从31%升至46%,持中性看法的投资人比重维持在54%不变.
主动型客户中看多者的比重降为零,为2012年11月5日当周以来首见.上周该比重触及12月3日以来最高水平.(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选