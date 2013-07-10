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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 12:17 BJT

美国债市：就业数据发布后，投资者进一步看多美国公债--摩根大通调查

路透纽约7月9日 - 摩根大通证券周二公布的一项调查显示，投资者在7月3日止当周增持长期美债，因好于预期的6月就业数据将指标公债收益率(殖利率)推升至近两年高点。

摩根大通表示，周一有15%的美国公债客户称“看多”公债或长期美债持仓高于基准，前一周的比例为13%。

长债收益率周一从23个月高点回落，因收益增高的前景吸引投资者出手买入。

根据摩根大通的调查，19%的美国公债客户对美债持“看空”立场或长期美债持仓低于基准19%，与上周持平。

对公债持“中性”立场或美债持仓与基准相等的受访者比例降至66%，上周为68%。

在包括做市商和对冲(避险)基金在内的活跃客户中，对美债持“看空”观点的投资者比例升至31%，上周为15%。“看多”美债的投资者比例降至8%，上周为15%。长期美债持仓与基准相同的受访者比例降至61%，上周为70%。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)

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