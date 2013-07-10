美国债市：就业数据发布后，投资者进一步看多美国公债--摩根大通调查

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透纽约7月9日 - 摩根大通证券周二公布的一项调查显示，投资者在7月3日止当周增持长期美债，因好于预期的6月就业数据将指标公债收益率(殖利率)推升至近两年高点。
摩根大通表示，周一有15%的美国公债客户称“看多”公债或长期美债持仓高于基准，前一周的比例为13%。
长债收益率周一从23个月高点回落，因收益增高的前景吸引投资者出手买入。
根据摩根大通的调查，19%的美国公债客户对美债持“看空”立场或长期美债持仓低于基准19%，与上周持平。
对公债持“中性”立场或美债持仓与基准相等的受访者比例降至66%，上周为68%。
在包括做市商和对冲(避险)基金在内的活跃客户中，对美债持“看空”观点的投资者比例升至31%，上周为15%。“看多”美债的投资者比例降至8%，上周为15%。长期美债持仓与基准相同的受访者比例降至61%，上周为70%。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。