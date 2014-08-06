美国债市：看空和看涨长期公债的投资者占比差触六周低位--摩根大通

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透纽约8月5日 - 根据摩根大通的调查报告，看空美国长期公债的投资者与看涨投资者的占比差降至六周低位。
由于政府报告显示7月薪资未能实现增长，削弱了对通胀加快、以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将提早升息以防经济过热的担忧，“看空”长期美国公债的投资者和“看多”投资者的占比差距缩窄。
据摩根大通证券的数据，看空投资者的占比较看多投资者高出21个百分点，低于此前一周的29个百分点。
截止8月4日当周，看空投资者的占比降至36%，此前一周为42%。
看多、或表示所持较长期美国公债数量超过自身基准的投资者占比自13%升至15%。
持中性立场、或表示所持长期公债数量与投资组合基准相当的投资者占比升至49%，此前一周为45%。
美国指标10年期公债收益率(殖利率) 周二早间报2.500%，一周前报2.462%。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。