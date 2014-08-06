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债券 | 2014年 8月 6日 星期三 11:07 BJT

美国债市：看空和看涨长期公债的投资者占比差触六周低位--摩根大通

路透纽约8月5日 - 根据摩根大通的调查报告，看空美国长期公债的投资者与看涨投资者的占比差降至六周低位。

由于政府报告显示7月薪资未能实现增长，削弱了对通胀加快、以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将提早升息以防经济过热的担忧，“看空”长期美国公债的投资者和“看多”投资者的占比差距缩窄。

据摩根大通证券的数据，看空投资者的占比较看多投资者高出21个百分点，低于此前一周的29个百分点。

截止8月4日当周，看空投资者的占比降至36%，此前一周为42%。

看多、或表示所持较长期美国公债数量超过自身基准的投资者占比自13%升至15%。

持中性立场、或表示所持长期公债数量与投资组合基准相当的投资者占比升至49%，此前一周为45%。

美国指标10年期公债收益率(殖利率) 周二早间报2.500%，一周前报2.462%。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
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