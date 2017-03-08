长天期美债多头超过空头 为2016年10月以来首见--摩根大通调查

路透纽约3月7日 - 摩根大通周二表示，自2016年末全球债市受到特朗普当选美国总统打压以来，看多长天期美国公债的投资者首次超过看空者。

时值这种逆转之际，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员上周明确表态，准备在下周的政策会议上调高短期利率。

摩根大通最新公布的美债客户调查显示，3月6日止当周，较长期美国公债配比高于自家投资组合基准的“多头”投资者占比从之前一周的18%升至20%。

较长期美国公债配比低于自家投资组合基准的“空头”投资者比例则从前周的20%降至18%。

自2016年10月24日以来，看多的投资者首次超过看空者。上周多头与空头占比之差为净多头两个百分点，此前一周则为净空头两个百分点。

调查还显示，对美债持中性态度的投资者占比仍为62%。

最新的调查显示，做市商和对冲基金等主动投资者最为看多公债。(完)