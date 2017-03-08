长天期美债多头超过空头 为2016年10月以来首见--摩根大通调查

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约3月7日 - 摩根大通周二表示，自2016年末全球债市受到特朗普当选美国总统打压以来，看多长天期美国公债的投资者首次超过看空者。
时值这种逆转之际，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员上周明确表态，准备在下周的政策会议上调高短期利率。
摩根大通最新公布的美债客户调查显示，3月6日止当周，较长期美国公债配比高于自家投资组合基准的“多头”投资者占比从之前一周的18%升至20%。
较长期美国公债配比低于自家投资组合基准的“空头”投资者比例则从前周的20%降至18%。
自2016年10月24日以来，看多的投资者首次超过看空者。上周多头与空头占比之差为净多头两个百分点，此前一周则为净空头两个百分点。
调查还显示，对美债持中性态度的投资者占比仍为62%。
最新的调查显示，做市商和对冲基金等主动投资者最为看多公债。(完)
(翻译 张荻；审校 龚芳)
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