美国债市：大型投资基金在1月30年期公债标售中买入量创六个月最低

路透纽约1月25日 - 美国财政部周一公布的数据显示，在本月稍早的30年期公债标售中，大型投资基金买入72.58亿美元，买入量创六个月最低。

美国财政部的标售分配数据显示，大型投资基金买入量低于前一个月的81.06亿美元，且创去年7月的63.78亿美元以来最低。

参与量下降导致30年期公债标售收益率为2.905%，比交易商原本预期的高出近2个基点。

在与30年期公债同一周进行的其他标售中，大型投资基金买入109.85亿美元三年期公债，前一个月为买入87.95亿美元。

他们1月还买入102.07亿美元10年期公债，高于前一个月的93.16亿美元。

美国公债的另一类主要持有者--海外投资者在最新10年期公债标售中买入65.74亿美元，前一个月买入额是54.55亿美元。

他们在最近一次的三年期公债标售中买入58.86亿美元，低于前一个月的62.92亿美元。他们本月买入11.59亿美元30年期公债，前一个月买入额是11.52亿美元。

财政部本月标售了130亿美元30年期公债，210亿美元10年期公债，和240亿美元三年期公债。买家还包括银行、养老基金和华尔街债券交易商。(完)