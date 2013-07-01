美国财长称会就网络盗窃问题继续向中国施压

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿斯彭7月1日 - 美国财长雅各布·卢表示会继续就网络安全、特别是窃取知识产权和商业机密问题向中国施压，并认为与中美其他互联网相关问题没有牵扯，网络盗窃活动属于单独的问题。
雅各布·卢周日称，他近期在中国与中国国家主席习近平会面时曾就网络安全提出关注。
“这基本上是一整套单独的问题，是我们与他们（中方）磋商问题议程中的主要问题，”他在阿斯彭思想节（Aspen Ideas festival）对观众说道，并称他在中国的会谈“富有成效”。
网络安全是中美争议的焦点问题之一。美国情报部门负责人曾称，网络攻击和网络间谍活动已经取代恐怖主义，成为美国面临的最大安全威胁。
雅各布·卢没有直接提及斯诺登事件，只是说网络盗窃活动“与网络领域的其他问题不同”。
他表示还借助近期的中国之行，试图说服中国新一届领导层降低贸易壁垒，迎接更广阔的外国投资。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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