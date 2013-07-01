美国财长称会就网络盗窃问题继续向中国施压

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿斯彭7月1日 - 美国财长雅各布·卢表示会继续就网络安全、特别是窃取知识产权和商业机密问题向中国施压，并认为与中美其他互联网相关问题没有牵扯，网络盗窃活动属于单独的问题。

雅各布·卢周日称，他近期在中国与中国国家主席习近平会面时曾就网络安全提出关注。

“这基本上是一整套单独的问题，是我们与他们（中方）磋商问题议程中的主要问题，”他在阿斯彭思想节（Aspen Ideas festival）对观众说道，并称他在中国的会谈“富有成效”。

网络安全是中美争议的焦点问题之一。美国情报部门负责人曾称，网络攻击和网络间谍活动已经取代恐怖主义，成为美国面临的最大安全威胁。

雅各布·卢没有直接提及斯诺登事件，只是说网络盗窃活动“与网络领域的其他问题不同”。

他表示还借助近期的中国之行，试图说服中国新一届领导层降低贸易壁垒，迎接更广阔的外国投资。（完）