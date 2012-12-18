美国金融: 财政部计划出售大部分TARP项下所购股份--WSJ

标题新闻：日本软银集团将向WeWork投资逾30亿美元--CNBC援引消息人士
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路透12月18日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的消息称,对于那些在金融危机期间政府施救而购入股份的银行,美国财政部计划出售所持的剩余三分之二银行的股份.
该报称,美国财政部希望明年出售全部接受救助资金的银行股份,包括一系列未能向政府支付股息的机构的股份.目前美国财政部仍持有218家银行的股份.
该知情人士对华尔街日报透露说,2013年不良资产救助计画(TARP)"将基本结清结...可能仍会持有一些仓位,尤其是需要一些时间可以偿还救助款项的银行的股份..."
华尔街日报援引消息称,美国财政部最早可能会在周二宣布出售所持的50家机构的股份,其中的一些机构未能支付股息.
该报称,剩余的机构预计将偿还,或重组可追溯至2008年金融危机的政府投资,不过所需时间或要更长.
总共这些银行共欠约75亿美元.
路透在美国非工作时间未能联系到美国财政部对此置评.(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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