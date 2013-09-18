美国财政部敦促国会立即提高举债上限

路透华盛顿9月17日 - 美国财政部长雅各布·卢周二警告国会不要拖到最后一刻才提高举债上限，称一着不慎可能给经济带来无法挽回的伤害。

杰克卢在商业论坛华盛顿经济俱乐部(The Economic Club of Washington)上表示，“国会拿整个美国的信任和信用作为赌注，这样做的后果我们承担不起，”

美国政府自5月以来就有突破16.7兆(万亿)美元举债上限的风险，但透过推迟对联邦政府工作人员养老基金的投资等作法部署紧急策略管理资金，避免了违约。

杰克卢重申上月的警告，称财政部各种借贷手段即将于10月中旬用尽，届时财政部手中将只有约500亿美元现金，随后可能很快出现违约。

他表示，“如果美国公债持有者决定希望得到偿付，而不是继续投资，那么我们将意外耗尽所有现金余额。”(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)

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