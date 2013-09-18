美国财政部敦促国会立即提高举债上限

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透华盛顿9月17日 - 美国财政部长雅各布·卢周二警告国会不要拖到最后一刻才提高举债上限，称一着不慎可能给经济带来无法挽回的伤害。
杰克卢在商业论坛华盛顿经济俱乐部(The Economic Club of Washington)上表示，“国会拿整个美国的信任和信用作为赌注，这样做的后果我们承担不起，”
美国政府自5月以来就有突破16.7兆(万亿)美元举债上限的风险，但透过推迟对联邦政府工作人员养老基金的投资等作法部署紧急策略管理资金，避免了违约。
杰克卢重申上月的警告，称财政部各种借贷手段即将于10月中旬用尽，届时财政部手中将只有约500亿美元现金，随后可能很快出现违约。
他表示，“如果美国公债持有者决定希望得到偿付，而不是继续投资，那么我们将意外耗尽所有现金余额。”(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)