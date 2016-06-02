投资银行第二季营收料进一步骤减近四成--Tricumen报告

路透伦敦6月1日 - 周三出炉的报告显示，投资银行继创下全球金融危机以来最糟的第一季表现后，第二季营收料将进一步大幅缩减近四成。

数据分析公司Tricumen初步预估，美国银行业者表现料将强于欧洲同业，但所有银行各资产类别的交易状况仍将颇为严峻。

“整体而言，美国市场表现优于欧洲，美国银行业者在自家市场的处境要好于欧洲同业，”Tricumen合伙人Darko Kapor指出。

德意志银行(DBKGn.DE)表现将最为逊色，第二季整体市场交易营收料将较上年同期减少35%。

Tricumen指出，美国银行(BAC.N)营收料下滑20%，表现“相对较佳”。

在固定收益、外汇及大宗商品(FICC)交易上，美国银行、摩根大通(JPM.N)及花旗(C.N)预计表现最好，第二季营收料较上年同期下滑18-21%。

Tricumen预计瑞士信贷(CSGN.S)将是FICC交易中表现最差的银行；瑞信营收可能下滑37%。紧随其后的将是德意志银行，预计其营收跌幅为34%。

由于银行业要满足新规定，这迫使它们增加资本、减持风险部位及削减造市活动，这些新规都会挤压到资本市场的流动性，瑞士信贷及德意志银行受到的打击最严重。

行业研究公司Coalition数据显示，全球前12大投行第一季营收较上年同期下滑25%，因经济不确定性及投资者心态谨慎导致今年开局为金融危机以来最迟滞。

在证券交易方面，美国银行及摩根大通将是表现相对最佳的两强，预计营收分别将下滑22%和下滑23%。德意志银行及瑞银(UBSG.S)将再度落后同业，预计营收跌幅分别为38%和35%。

Tricumen称，巴克莱(BARC.L)可能将受退出亚洲现货股票交易市场的打击，营收料将下跌37%。(完)