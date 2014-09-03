天合光能收购云南最大光伏电站项目90%股权

路透上海9月3日 - 中国大型光伏组件企业--天合光能TSL.N周二稍晚宣布，通过公开竞价，已获得云南冶金新能源股份有限公司90%的股权。云南冶金新能源正在云南开发300兆瓦（MW）光伏电站，这是云南最大光伏电站项目，也将成为中国最大的太阳能电站项目之一。

公司新闻稿称，云南冶金新能源的300MW项目预计将在今年第三季度开工。通过整合各战略伙伴的资源，云南冶金新能源正在积极寻找新的项目机会以扩大其项目储备。

天合光能董事长兼首席执行官（CEO）高纪凡表示，“我们期望共同合作，获得更多新的项目机会，为合作各方带来利益。与合作伙伴的战略合作展现了公司在中国下游项目开发中的灵活性，并将加强我们在下游市场的领导地位。”

据此前国内媒体报导，云南冶金新能源注册资金1亿元人民币，实缴资本2,000万元。其在云南产权所的挂牌底价为1.465亿元。不过新闻稿未披露天合光能此次收购的最终出价。

全球光伏行业正在缓慢复苏中，一些大型光伏电池生产企业纷纷将业务拓展瞄准下游光伏电站项目，拓展其产业链。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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