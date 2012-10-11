天合光能称对美商务部终裁已有应对措施

路透上海10月11日电---在美国商务部公布对自中国出口至美国的光伏电池反倾销和反补贴调查终裁结果后,中国大型光伏企业--天合光能(TSL.N)周四发表声明称,对终裁结果已准备好应对措施,将继续遵守和履行客户合同条款.

该声明称,美国商务部终裁认定天合光能为向美出口光伏电池的中国出口商之一,决定向公司徵收23.75%的合并关税(整个行业的关税范围从23.75%到254.66%).该合并关税包括18.32%的反倾销税和15.97%的反补贴税,同时为避免重复计算而从中扣除部分税率.

"虽然我们反对美国商务部的终裁结果,但我们仍将遵守他们的决定,同时关注美国国际贸易委员会11月的最终裁决,"天合光能董事长兼首席执行官(CEO)高纪凡在声明中指出.

上述税率生效需要美国国际贸易委员会(ITC)批准.该机构将在11月投票,对产业损害和紧急情势另外作出独立的判定.

天合光能美国区总经理Mark Mendenhall亦表示,"我们关注终审结果,并将一如既往的巩固和发展北美业务,满足我们客户的需求."

9月欧盟执委会已宣布将对中国光伏组件及关键部件进行反倾销调查,这使本已受到产能过剩压力的中国光伏企业雪上加霜.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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