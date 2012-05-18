天合光能称美对华光伏产品反倾销税初裁不公平

路透北京5月18日电---针对美国对中国太阳能产品徵收不低於30%惩罚性关税,光伏组件大厂天合光能(TSL.N)周五声明称,初裁决定"不公平不合理",但有信心继续长期服务美国市场.

美国周四决定,包括向天合光能等中国太阳能企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.

"天合光能依靠创新和全球化为全体利益相关方创造了价值,美国针对中国光伏产品的反倾销初裁,不公平不合理."天合光能董事长兼首席执行官高纪凡在通过电子邮件发布的声明中称.

美国曾於3月做出初裁决定,对中国制造太阳能产品徵收最高不足5%的反补贴税率,大大低於市场预期.但业内预计,若加上反倾销税的最终"双反"税率超过20%,将令在中国组装的光伏组件在美国市场完全丧失价格优势.

与此前反补贴调查初裁的范围相同,反倾销税初裁公告不涵盖从中国以外采购电池在中国组装的组件.

天合光能的声明并援引首席商务官金思理称,目前正全力通过不断提升高效组件,及在系统技术方面的成本优化,来推动太阳能系统安装成本迅速降低;而在此过程中任何形式的关税都是"短视的".

金思理并指,将"实时评估各种选择和战略,以确保有效地服务我们全球各地的市场,包括我们在北美的市场上不断增长的业务."

天合光能周四收盘大幅下挫7.88%至6.08美元.

美国商务部将於近几个月中对中国太阳能产品的"双反"税率做出终裁决定,最终税率仍有可能出现变化.(完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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