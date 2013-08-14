美国个股：中国天合光能将向Sempra Energy一项目提供太阳能面板

路透8月13日 - 中国太阳能面板生产商天合光能 表示，将向Sempra Energy 在美国内华达州的345兆瓦Copper Mountain Solar 3项目提供110万块太阳能面板。投资者认为两家公司达成的该合同对于同业First Solar 来说是个损失。

不过First Solar一位发言人对路透称，该项目所在地的空间有限，限制了“First Solar碲化镉薄膜太阳能模块的有效应用”。

他没有详细说明该公司是否也曾争取过该合同但最终落败。

天合光能未说明该合同将为公司增加多少营收。

据行业估计，中国制造的太阳能面板平均售价约为每瓦特0.66美元。

但分析师预计，该协议经过了竞争性出价阶段，天合光能获得的这一低利润合同抹去了First Solar“过去的成本优势”。

天合光能股价周二在纽约证交所收跌3%至7.32美元，而First Solar 在Nasdaq市场下挫4%。(完)