北汽集团五年期贷款改以欧元筹资 以节省成本--TRLPC

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车
生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2.
7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。
尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美
元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。
北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其
重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧
元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦
银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。
利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天
期为4.75年则没有改变。
北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到
的综合收益分别降至125、123及121个基点。
渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层
的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个基点，截至日期为3月20日
。
新的截止日期为4月中旬。
北汽集团英属维尔京群岛注册的全资子公司及境外融资平台Maikun I
nvestment Co Ltd为借款人，北汽集团作为担保人。北汽集团评级为Baa1
/A−/BBB+(穆迪/标普/惠誉)。(完)
(编译 张明钧; 审校 王颖)
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。