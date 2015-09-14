特写：人民币贬值冲击贷款市场--TRLPC

路透香港9月14日 - 中国企业开始减少美元借贷规模，显示中国上月意外安排人民币贬值的举措令以外币计价债务成为焦点。

上周，香港天元锰业国际贸易有限公司的1.50亿美元贷款案进入一般银团阶段仅数天就暂时搁置。而民生金融租赁股份有限公司将一笔境内美元贷款规模至少削减了40%。

8月底时，中升集团控股有限公司将其三年期定期贷款案规模，从2.50亿美元降至2亿美元。

这些行动表明对人民币可能随中国经济降温而更进一步下跌的担忧。8月11日人民币中间价下调后引发的全球震荡，也凸显出对中国当局将采取的成长支持举措的不确定性。

上述三家公司重度依赖人民币营收。民生金融租赁从事飞机及船只租赁，香港天元锰业的产品客户为内地钢铁业，中升集团是以豪华车及中高端品牌为主的汽车经销商。

香港天元锰业搁置贷款案的决定让市场感到意外，因为这项融资案进入一般银团阶段仅两周--即在中国人行扩大人民币交易区间之后。

该公司进口原材料，生产用于制钢的电解锰。香港天元锰业在中国市场销售其产品。

**融资规模更小，期限更短**

民生金融租赁拟把贷款规模缩减至不超过1.50亿美元，把贷款期限缩短至两年，利率降至较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点。

该公司原本在7月底时把融资目标从最初的2亿美元增加至2.50亿美元。最初的最高综合收益为240个基点，贷款利率是较Libor加码210个基点，为一笔期限三年的子弹式贷款案。5月底时启动一般银团阶段，7月底左右在银行热烈反应中截止，唯一牵头行兼簿记行为瑞士信贷，另有14家银行参贷。

虽然民生金融租赁下调该笔境内贷款规模，但其全资子公司民生香港国际租赁有限公司的三年期2亿美元子弹式贷款案仍照常在离岸市场进行。这笔离岸贷款已获得包括牵头行瑞士信贷和玉山银行在内等逾10家银行约2.50亿美元的贷款承诺。这笔离岸贷款最高综合收益为255个基点，利率为Libor加码225个基点。

14家承诺提供民生金融境内贷款案的银行正在审视修正，将必须对修改过的条款重新进行核批程序。这笔贷款将作为借款人在2013年8月一笔两年期1.75亿美元境内贷款案的再融资。贷款案由摩根士丹利(Morgan Stanley)牵头，推出时原本拟筹资2亿美元，但后来规模降至1.75亿美元。贷款最高综合收益为260个基点，利率较Libor加码250个基点。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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