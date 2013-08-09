《独家新闻》T. Rowe Price减持戴尔股票，私有化大战又起波澜

路透纽约8月8日 - 两位消息人士告诉路透，对戴尔 私有化最有影响力的反对者之一--T. Rowe Price Associates已经把该公司持股由3月底时的4%减少至2.8%。此前戴尔创始人Michael Dell提议以大约250亿美元将公司私有化。

T. Rowe Price Associates位于美国巴尔的摩，是一家资产管理公司，曾是戴尔的第四大股东。消息人士称，该公司将戴尔持股由第一季末时的7,187万股减少至4,900万股。

目前还不清楚该公司具体什么时候减持了股份，其发言人拒绝置评。该公司认为私有化出价太低。

这次减持是持续数月之久的戴尔私有化风波的最新一幕。创始人Michael Dell想把自己1984年创立的戴尔公司私有化以进行重组，但投资者认为他的出价低估了公司价值。戴尔目前为全球第三大个人电脑制造商。

T. Rowe曾是私有化反对者--积极投资人伊坎(Carl Icahn)及其合作伙伴Southeastern Asset Management Inc最有影响力的盟友之一，他们联手反对Michael Dell和私募股权公司Silver Lake Partners提出的私有化要约。

T. Rowe的反对阻挠了Michael Dell的收购进程，由于缺乏股东支持，投票已经推迟三次。

伊坎也提出了自己的收购要约，并威胁要进行投票免除首席执行官和多数董事的职务。

戴尔股价周四收涨0.3%至13.75美元。(完)