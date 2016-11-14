欧洲顶级卡车制造商可能因价格操纵面临1000亿欧元索赔

路透伦敦11月14日 - 诉讼融资公司Bentham Europe计划为一宗针对欧洲顶级卡车制造商的索赔诉讼提供资金。这些卡车厂商承认实行了14年之久的价格卡特尔，此案索赔金额可能高达1,000亿欧元(1,100亿美元)。

Bentham周一表示，打算为一桩代表卡车买家的集体诉讼提供支持。这些买家因为制造商的协同定价行为而深受其害，参与价格卡特尔的厂家有沃尔沃(VOLVb.ST)、戴姆勒(DAIGn.DE)、Paccar(PCAR.O)旗下DAF、CNH Industrial(CNHI.MI)旗下Iveco和大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下MAN。

欧盟监管机构7月对四家卡车制造商施以创纪录的29亿欧元罚款，因这些公司协同定价并将排放标准提高所产生的成本转嫁给客户。

大众汽车旗下MAN因揭发该问题而免受罚款。但五家卡车制造商都承认，除了与MAN同属大众旗下的Scania，它们在1997年至2011年间采取了协同定价。Scania仍处在接受调查。

Bentham Europe是澳洲上市公司IMF Bentham(IMF.AX)和美国对冲基金Elliott Management的合资公司。该公司估计，上述期间在欧洲共售出的1,000万辆卡车，每辆提价约10,500欧元。

过去七年，第三方诉讼融资在英国日益成为主流做法。融资公司为诉讼提供资金支持，以换取潜在的胜诉效益，这可能带来相当大的回报，但也是一种高风险业务，索赔成功的资金可能需要多年才能到位。(完)