焦点：加拿大总理特鲁多迫于选举压力 只好拿美加贸易争端说事

路透渥太华5月8日 - 加拿大向美国发出华盛顿当局认为不妥的威胁，由此令美加贸易争端升级，部分是因为加拿大总理特鲁多面临压力，要在2019年大选前寻求关键选区魁北克的支持。

上月美国对自加拿大进口的软木课征关税后，特鲁多回应称，将考虑禁止美国经由加拿大的太平洋港口出口煤炭。

除了软木外，奶农也成为特朗普政府动手的目标，波音(Boeing)(BA.N)更是杠上了总部位于蒙特利尔的加国飞机制造商庞巴迪(Bombardier)，向其提出贸易挑战。

这三者对加国人口第二大省魁北克的经济而言至为关键，而魁北克又是特鲁多有望在2019年10月全国选举中继续强势掌权的关键所在。

有关重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)的会谈日益逼近，特鲁多别无选择，只能保护奶农并为伐木行业提供帮助，即便这样做可能会招致美国新的举措。

一位资深自由党人士称，“魁北克是关键。”

在众议院的338个议席中，魁省占有78个，自由党承认2019年大选必须在该省夺得更多议席，以弥补在其他省份的损失。

**别无选择**

长期以来美国一直不满加拿大对国内乳制品行业的保护体系，后者导致进口受到限制且价格居高不下。特朗普上个月指责加拿大对美国奶农的行为是“耻辱”。

这个保护体系在加拿大多数地区不受欢迎，人们抱怨牛奶和乳酪价格过高。

但特鲁多别无选择，只能维护这个体系。

Leger Marketing的民意调查员Christian Bourque指出，魁北克省每个地方都有奶牛场。

“如果被认定会侵害到农业和土地，农户联盟就可能很容易得到魁北克人的支持。你不必然会想要放弃农户，”他说。

虽然观察人士认为特鲁多在2019年大选时被彻底击败的可能性不大，但对于自由党而言威胁在于失去多数席位，从而被迫依靠反对党派来组建政府。这可能意味着不可避免地出现政治妥协，政策议程将受到影响。

**口头威胁与实际行动**

根据一位熟悉官方策略的消息人士，对外联系的工作将会继续，加拿大政府将在必要时候采取行动。

“人们真的认为加拿大政府会说，‘我们接受这些木材关税，我们将付出代价’吗？”这位消息人士表示。由于事件的敏感性，该人士要求匿名。

美国方面，白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)驳斥了贸易战之说。

“这也是我们为何有解决争端机制，来以负责任的方式解决的原因。”他周一告诉记者。

隶属自由党的前魁北克省长查理斯特(Jean Charest)称，加拿大政府应考虑对受影响的企业提供贷款保证。这显示了特鲁多因木材关税问题面临愈来愈大的压力。

“现在的选择很明显：要么政府支持他们，要么就只能关门大吉。”他受访时表示。

虽然提供这样的帮助可能促使美国发起新的挑战，但圈内人士明白表示，加拿大别无选择。

特鲁多上周与魁北克木材工会人士会面，并推文称“支持魁北克和全加拿大的软木材生产商是当务之急。”

说到对庞巴迪提供帮助做出决定的时机时，自由党表明唯一的问题并非要不要帮忙，而是该提供多少金援。(完)