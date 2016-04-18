加拿大总理特鲁多现场解释量子计算 在网上受盛赞

路透多伦多4月16日 - 加拿大总理特鲁多给一名记者讲述量子计算的视频周六在互联网上被疯传。

44岁的特鲁多去年出人意料地赢得选举胜利，给低估他的政治对手上了一课。这一次落入同样陷阱的是一名不知姓名的记者，该记者周五在一所加拿大大学的一个活动上开玩笑地测试特鲁多的学识。

特鲁多解释量子计算给他带来了欢呼声和掌声，社交媒体也对此热议。

“耶，这就是我投票的总理，”Twitter用户@smoakoverwatch称。

加拿大作家Anakana Schofield在Twitter上描写这名记者的遭遇称：“这就是年轻人所说的‘被侮辱’。”

那名记者当时说，“早上好先生，我想要让你解释一下量子计算，”随后又迅速加了一个问题--特鲁多预计加拿大何时恢复打击“伊斯兰国”的军事行动。

特鲁多迅速回击，解释了量子计算机，并解释了量子计算机并不基于传统物理学的准则，比目前主流的计算机更厉害。（完）