巴黎恐怖袭击是加拿大推迟接受叙利亚难民的原因之一--特鲁多

路透渥太华11月25日 - 加拿大总理特鲁多周三称，巴黎恐怖袭击引发的公共安全担忧是加拿大决定将接受2.5万名叙利亚难民的最后期限延后的部分原因。

加拿大政府周二宣布，计划将接受难民的期限从1月1日延后到2月底，所有必要的安全检查都将在中东而不是加拿大进行。

批评人士称，最初的计划太激进，可能导致安全程序匆忙进行。

“巴黎恐怖袭击事件改变的事情之一是加拿大人……提出了更多的问题，”特鲁多在伦敦对记者们说道。

“重要的是能够让加拿大人安心，将采取一切努力确保加拿大人安全，确保这些难民作为新加拿大人受到欢迎，而不是担忧或人民内部分歧的源头，”特鲁多表示。（完）