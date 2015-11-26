巴黎恐怖袭击是加拿大推迟接受叙利亚难民的原因之一--特鲁多

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透渥太华11月25日 - 加拿大总理特鲁多周三称，巴黎恐怖袭击引发的公共安全担忧是加拿大决定将接受2.5万名叙利亚难民的最后期限延后的部分原因。
加拿大政府周二宣布，计划将接受难民的期限从1月1日延后到2月底，所有必要的安全检查都将在中东而不是加拿大进行。
批评人士称，最初的计划太激进，可能导致安全程序匆忙进行。
“巴黎恐怖袭击事件改变的事情之一是加拿大人……提出了更多的问题，”特鲁多在伦敦对记者们说道。
“重要的是能够让加拿大人安心，将采取一切努力确保加拿大人安全，确保这些难民作为新加拿大人受到欢迎，而不是担忧或人民内部分歧的源头，”特鲁多表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。