加拿大总理特鲁多在保镖的协助下离开马尼拉会场

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月20日（记者 David Ljunggren） - 加拿大总理特鲁多周四不得不在警方保镖的协助下才得以离开峰会记者会现场，当时数百名记者和员工围在他周围拍照和打招呼。

上个月赢得加拿大选举的特鲁多本周在土耳其和马尼拉的会议期间引发了如同摇滚巨星到场般的热烈气氛。

他离开亚太经合组织（APEC）峰会新闻发布会时，几十名当地记者和会议工作人员在走廊里聚集到他周围，主要以年轻人为主。

特鲁多最初微笑并挥手，还与一些人握手，但人群迅速扩大，几百人围在他身边拍照和呼喊他的名字。

“他握了我的手！”一名女性尖叫道。另外一名女性则挤出人群，几乎跌倒。

特鲁多开始看起来紧张，他的保镖们联手迅速将他送出了会议中心，随即关上了门。

“情况失控。不过我们预计到了，因为他是最俊朗的代表之一，”安全官员Rico Mojica说道。他在努力安抚众人的同时，让一个朋友帮忙录下特鲁多的视频。(完)