楚天科技拟联合控股股东11亿元并购德国ROMACO集团

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技(300358.SZ)周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
楚天科技及其控股股东长沙楚天投资有限公司、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司，联合并购Romaco签约仪式于上周五在德国法兰克福举行。
公司新闻稿称，根据并购协议，本次将联合并购Romaco的75.1%股权；而为了快速决策和响应，本次并购由楚天投资牵头进行，楚天投资将在双方管理、文化融合平稳过度、经营更上一层楼时，并购剩余24.9%的股权，实现全额并购，并整体注入楚天科技。
资料显示，ROMACO总部位于德国巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄市，员工总数约550人，是医药装备行业的世界一流企业，特别是其粉末造粒技术、气流式粉末分装技术和压片技术，均为世界第一。
另据上海证券报报导，待对Romaco全额并购完成，楚天科技、楚天投资、澎湃投资分别占股11%、76%、13%。
上证报报导援引分析人士指出，此次并购意义重大。经过17年的发展，楚天科技已成为中国最大的制药装备供应商，尤其是在水剂类制药装备领域独占鳌头，而ROMACO在固体制剂领域优势明显，并购后，双方将直接在产品线上形成互补。
楚天科技2016年年报显示，营业总收入较2015年上升6.35%。而在2017年度，公司计划实现营业收入15亿元，增长约45%；实现净利润2.08亿元，增长约45%。
楚天科技股票因筹划重大投资并购自4月24日停牌，停牌前收报16.16元。（完）
(发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。