特朗普将日本首相安倍视为对抗中国的盟友--安全顾问

路透东京11月11日 - 美国当选总统特朗普的一位安全顾问表示，特朗普将在下周与日本首相安倍晋三会面，这或许标志着特朗普开始与日本会谈，寻求日本的支持来对抗中国在亚洲不断增强的影响力。

特朗普在竞选期间发表的言论令日本政府担心，与华盛顿的安全同盟可能会出现裂缝。

不过，对中国采取更加强硬的立场，并通过特朗普-安倍轴心要求日本在安保方面发挥更大的作用，这些都符合安倍的强硬政策。

安倍将于下周四在纽约与特朗普会面，随后将参加在秘鲁召开的亚太经济合作组织会议。

上述顾问向路透表示，特朗普希望日本“在亚洲扮演更加积极的角色，”这位顾问拒绝透露姓名，因为未获授权向媒体发言。(完)