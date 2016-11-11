特朗普将日本首相安倍视为对抗中国的盟友--安全顾问

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透东京11月11日 - 美国当选总统特朗普的一位安全顾问表示，特朗普将在下周与日本首相安倍晋三会面，这或许标志着特朗普开始与日本会谈，寻求日本的支持来对抗中国在亚洲不断增强的影响力。
特朗普在竞选期间发表的言论令日本政府担心，与华盛顿的安全同盟可能会出现裂缝。
不过，对中国采取更加强硬的立场，并通过特朗普-安倍轴心要求日本在安保方面发挥更大的作用，这些都符合安倍的强硬政策。
安倍将于下周四在纽约与特朗普会面，随后将参加在秘鲁召开的亚太经济合作组织会议。
上述顾问向路透表示，特朗普希望日本“在亚洲扮演更加积极的角色，”这位顾问拒绝透露姓名，因为未获授权向媒体发言。(完)
(编译 汪红英；审校 李春喜)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。