日相安倍在纽约与特朗普会面 称有信心建立信任

路透纽约11月17日 - 日本首相安倍晋三周四与美国总统当选人特朗普会面后表示，有信心与特朗普建立信任。特朗普选战期间的言辞令美国的长期盟友有所疑虑，安倍试图利用此次会面厘清情况。

在这场于曼哈顿特朗普大厦匆促安排的90分钟会面中，安倍称特朗普是个值得信赖的领导人，不过由于并非正式会谈，因此安倍表示不会公布对话的详情。

安倍对记者表示，这是一场“坦率的”会谈，并称会谈“气氛温和”。

安倍表示已同意与特朗普再次会面，以进行“更广泛、更深入的谈话”。特朗普将于明年1月20日就任美国总统。

日本财务大臣麻生太郎周五在东京对记者表示，鉴于日美关系对两国都至关重要，因此在特朗普就职前与其会面，对安倍是有益的。(完)