日相安倍在纽约与特朗普会面 称有信心建立信任

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透纽约11月17日 - 日本首相安倍晋三周四与美国总统当选人特朗普会面后表示，有信心与特朗普建立信任。特朗普选战期间的言辞令美国的长期盟友有所疑虑，安倍试图利用此次会面厘清情况。
在这场于曼哈顿特朗普大厦匆促安排的90分钟会面中，安倍称特朗普是个值得信赖的领导人，不过由于并非正式会谈，因此安倍表示不会公布对话的详情。
安倍对记者表示，这是一场“坦率的”会谈，并称会谈“气氛温和”。
安倍表示已同意与特朗普再次会面，以进行“更广泛、更深入的谈话”。特朗普将于明年1月20日就任美国总统。
日本财务大臣麻生太郎周五在东京对记者表示，鉴于日美关系对两国都至关重要，因此在特朗普就职前与其会面，对安倍是有益的。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。