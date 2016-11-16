焦点：特朗普料将借会晤日本首相安倍之机 缓解亚洲同盟疑虑

路透东京/华盛顿11月16日 - 美国总统当选人特朗普(Donald Trump)本周四将与日本首相安倍晋三在纽约会晤，这是他当选美国总统之后与外国领导人的首次会晤。特朗普的顾问称，他料将借此机会努力安抚被他竞选言论震慑到的安倍及其他亚洲同盟国。

安倍出身政治世家，是一位经验丰富的议员；特朗普则是政治上的门外汉，并无外交或政府从业经验。两位在自由贸易等政策问题上存有分歧。

但他们周四会晤时可能会发现有更多共同点，包括承诺恢复日美两国的全球地位，希望对抗日益崛起的中国，以及改善与俄罗斯的关系等等。

“安倍晋三与特朗普将会聊得比较投机，”东京拓殖大学教授Takashi Kawakami称，“两者都倾向于根据直觉决策和行动。而且都是将国家利益放在首位的现实主义者。”

特朗普的一位顾问称，特朗普将重申维持美日同盟及与亚洲区域关系的承诺，尽管他竞选时的言辞引发了对于二战以来的日本防卫基石未来将有何变化的担忧。

“当前的第一要务是建立起私人关系，而不是讨论具体的政策领域，”据一名了解日方为此次会面所做准备的人透露。

特朗普在竞选中提到日本购买核武器的可能性，并要求盟国为本国境内的美国驻军承担更多费用，这些都引发了忧虑。

他当选美国总统，也浇灭了美国批准12国贸易协定--泛太平洋伙伴关系协定(TPP)的希望。这是美国“重返”亚洲("pivot" to Asia)计划的关键一环，也是安倍经济改革的一个支柱。

特朗普的一名顾问表示，他预计此次会面将为特朗普与日本和亚洲的关系“定下基调”。但有外交人员称，直到特朗普对关键职位做出任命之前，很难评估他在朝鲜核威胁等一些问题上的政策。

特朗普的部分言论暗示了日本在1980年代的形象，当时许多美国人认为日本威胁到了就业，还搭了国防的顺风车。

特朗普的这位顾问强调了一个更加积极的观点。

“坦白讲，在尝试对日本的全球形象做出改变方面，安倍首相更加坚定和直接，”他说道、“我认为他的想法将在日本得到广泛接受。”

经济方面，安倍或许也能为美国的基础设施项目提供日本的技术和资金支持。特朗普曾称希望促进美国的基建项目。

由于特朗普反对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，弥合双方在自由贸易方面的分歧将可能更为艰巨。

“我们不得不继续努力，”一名熟悉日本准备工作的人士说道。“如果特朗普强烈反对，那对我们推动TPP的努力就是一场灾难。我们将小心翼翼地处理此事。”(完)