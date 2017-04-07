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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 15:26 BJT

美国总统特朗普接受中国国家主席习近平的访华邀请

路透北京4月7日 - 中美领导人会晤备受市场关注。新华社周五报道称，美国总统特朗普接受了中国国家主席习近平的访华邀请。

报道并称，习近平敦促中美推进在投资、基建和能源方面的合作。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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