分析：解读特朗普讲话 成为分析师和投资人新的危险游戏

路透纽约11月10日 - 叶伦该让位了。作为美联储主席，叶伦的讲话一向最受华尔街关注并被仔细解读，但现在她有了一个挑战者，这个人就是特朗普。

所有新出炉的美国总统当选人都会受到金融界密切关注，以捕捉他们的政策对于市场会产生何种影响的蛛丝马迹。但特朗普经常使用省略句或不完整句子的讲话风格，给外界留下了解读空间，加之其含义模糊或自相矛盾的竞选承诺，都使得破解他的语义更具挑战。

“他发表的声明有些疯狂。他会说一些根本不会成真的奇谈怪论，比如在美国与墨西哥边境竖起高墙，而且让墨西哥支付费用，”卡内基梅隆大学研究美联储历史的学者暨政治经济学教授Allan Meltzer表示。

“与他的声明相比，他的行为却很有节制，”他说。

周三特朗普大选获胜后发表的具有安抚意味的演说，就是一个让决策者和投资人推敲他所说的每一个字的例证。

债券下跌、股市上涨，因投资人初步认为特朗普有些模糊的经济刺激政策纲领将推动企业获利和通胀上升。

风险是较高的。共和党将众议院和参议院的控制权双双拿下，特朗普获得了在任期内大刀阔斧重塑美国经济的机会。

特朗普曾誓言要大幅减税，提高基础设施支出，放松经济管制，还想废除奥巴马医改法案。他称这些措施将促进经济增长，帮助提高那些因全球化而受挫人员的工资。他认为在全球化的环境下“中产阶级”岗位遭压缩。

美国的预算赤字在国内生产总值(GDP)中仅占比3.2%，大大低于2009年时的9.8%，而且当前利率也接近纪录低位，因此至少在短期内特朗普就有了实行大规模财政刺激的空间。

他在胜选演讲中暗示基础设施是优先项目。特朗普称他会“重建公路、桥梁、隧道、机场、学校、医院(和)我们的基础设施，这一点将是头等大事。”

在竞选过程中，特朗普的演讲充满了各种“最”以及不成熟的想法，这些只会令交易商和经济政策观察人士陷入混乱。但这种依靠修辞式推论的演说极具说服力，最终助推特朗普入主白宫。

试图分析特朗普的谈话是一回事。若真要根据他的言论进行投资，对冲基金管理公司SPAG Funds执行长Brian Shapiro认为，将面临超乎寻常的风险。

“我不会对他的话作出反应，但其他世人会，”他表示。“我想如果对特朗普说的每个字都有反应，大家会发作心脏病。”

**“温和版特朗普”**

经济顾问公司Fathom Consulting以“温和版特朗普”来形容这次选举结果，他们认为特朗普作为总统当选人，将不愿或无法实现他的一些较极端偏激政策，像是在美墨边境筑墙、集体遣返移民、以及广泛的保护主义措施。

“市场正在等着看我们将见到的究竟是那个危言耸听的竞选版特朗普，或是一个采取更为务实作法的特朗普总统，”Sri-Kumar Global Strategies总裁Komal Sri-Kumar称。

经济分析师、基金经理人及美联储官员都亟欲了解，哪些议题会成为特朗普的优先考量。目前为止，迹象显示他会推动减税、增加军事支出、整顿奥巴马总统的平价医疗法案。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周二投票日当天表示，他将设法确定新任总统的财政政策究竟是“会更具刺激作用、没什么差别、还是更差，”他并表示市场的波动程度将提供线索。

特朗普尚未组建他的经济团队。不清楚这个团队是否会由Peter Navarro来挂帅，这位加州大学尔湾分校的教授研究认为，应对中国采取更加严厉的贸易政策立场。特朗普也可能坚持选择亲近华尔街的人士，比如曾在高盛任职的Steven Mnuchin，特朗普曾提出由他担任财长。

“以现在的情况看，特朗普的财政计划非常模糊，也不太合理，”凯投宏观驻多伦多的首席美国经济分析师Paul Ashworth说。“预计一些财政计划会纳入议程，但规模可能比特朗普最初设想的要小得多。”

除了Navarro和Mnuchin，不少保守派经济学家可能会进入视野，比如哥伦比亚大学商学院院长Glenn Hubbard，他在选战期间放弃了特朗普，最终可能以顾问身份回归。

不过特朗普这位电视真人秀节目出身的当选总统，过去就很难保持他在获胜感言中的那种慎重语调。例如，在竞选过程中，特朗普似乎暗示美国可能重新谈判债务条件以便获得更好的举债协议，此言一出他很快又收了回去。

他过去曾批评叶伦，说她应该为自己的政策行动感到“羞愧”，还曾说她是出于政治原因而维持低利率。如果他在候任期内重复这样的批评和言论，就可能搅得市场不得安宁。

“有些时候，他已做到了克制，”Meltzer 说。“当上总统后还能不能那样，将在很大程度上决定他的任期是否成功。”(完)