特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人

路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。

特朗普11月时称，他就任总统的第一天就会宣布美国将退出TPP。

斯派塞告诉记者，特朗普已说过上述举措将以行政命令执行。“所以我想大家会很快见到这些进展，”斯派塞还表示，“我认为特朗普不会等，他已经表明其中一些事对他来说是当务之急。”

美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)周四称，美国能够以一种对美国和墨西哥都有利的方式重新协商NAFTA。NAFTA由美国、加拿大和墨西哥1994年签订。

“我认为多数人都承认NAFTA是很久以前协商的，我们应当重新协商这份协议，”努钦在任命听证会上向参议员表示，“我们可以用对美国和墨西哥都有利的方式来重新协商该协议，对此我感到乐观。这对两国来说是一件双赢的事。”(完)