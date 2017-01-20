特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
特朗普11月时称，他就任总统的第一天就会宣布美国将退出TPP。
斯派塞告诉记者，特朗普已说过上述举措将以行政命令执行。“所以我想大家会很快见到这些进展，”斯派塞还表示，“我认为特朗普不会等，他已经表明其中一些事对他来说是当务之急。”
美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)周四称，美国能够以一种对美国和墨西哥都有利的方式重新协商NAFTA。NAFTA由美国、加拿大和墨西哥1994年签订。
“我认为多数人都承认NAFTA是很久以前协商的，我们应当重新协商这份协议，”努钦在任命听证会上向参议员表示，“我们可以用对美国和墨西哥都有利的方式来重新协商该协议，对此我感到乐观。这对两国来说是一件双赢的事。”(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)