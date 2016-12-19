特朗普助手淡化改变“一中”政策的前景

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月18日 - 美国候任白宫幕僚长普理伯斯(Reince Priebus)周日淡化特朗普改变“一中”政策的前景，尽管特朗普一周前的言论暗示出这种倾向。
自从1979年以来，美国一直承认台湾是“一个中国”的一部分，但特朗普在赢得总统选举后，于12月2日接受了台湾领导人蔡英文的电话祝贺，结果引来北京的外交抗议。
“我们的意思并不是马上重新考虑‘一中’政策，”普理伯斯在福克斯周日新闻(FOX News Sunday)节目接受主持人华莱士(Chris Wallace)采访时表示。
“他现在还不是总统，他尊重现任总统，”普理伯斯表示。
上周日，特朗普在接受周日福斯新闻(Fox News Sunday)专访时表示，“我完全了解‘一个中国’政策，但我不懂为什么我们非得受到一个中国’政策的约束，除非我们与中国达成了包括贸易在内的其他事项协议。”
政治分析师表示，特朗普与台湾领导人通电话，并评论“一个中国”政策，可能引起中国政府的不快。
特朗普周六自己又跳进了中美另一个敏感的争议中。中国周四在南海水域截获一个美军无人潜航器。特朗普称此为史无前例的行为。
尽管中国誓言将归还潜航器，特朗普稍后在推特发文称，“我们应该告诉中国，他们偷走的无人潜航器我们不想要了，就让他们留着吧！”
普理伯斯周日对有关无人潜航器的言论进行辩解，称他并不相信特朗普有挑衅的意思，而且“80%”的美国人都认为，中国扣留该艘无人潜航器从一开始就是不妥当的。
担任美国参议院军事委员会主席的共和党参议员麦凯恩在CNN的“State of the Union”节目中表示，中方有能力通过所谓逆向工程从无人机上面得到一些“颇有价值的”技术信息。
麦凯恩称中国扣留无人潜航器“严重违反了”国际法，表示美国并没有在全世界投射足够的力量，中国的举动正是反映出这个情况。麦凯恩对奥巴马政府的外交政策持批评态度。
“所有人都在利用此事，希望情况很快会改变，”麦凯恩说。(完)
(编译 张涛/戴素萍/郑茵 审校 徐文焰/李婷仪)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)