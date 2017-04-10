打击叙利亚之后 特朗普助手对阿萨德政府的未来意见相左

路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。

美国对叙一处空军基地发动导弹袭击之后，特朗普政府官员称，若有必要，他们准备采取进一步行动。

美国驻联合国大使黑利说，美国在叙利亚有“多个优先事项”，阿萨德担任总统的情况下，叙利亚不可能稳定。

“那个地区在阿萨德担任叙利亚政府领导人的情况下，我们不可能看到和平局面，”黑利在美国全国广播公司(NBC)的电视台节目Meet the Press中说。

“我们必须确保我们在推进那个进程。符合叙利亚人民利益的政治解决方案已经有了，”她说。

她的言论似乎与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)的意见相左。蒂勒森说，美国的导弹袭击只是为了阻止阿萨德使用化学武器这一个目的。

蒂勒森在美国广播公司(ABC)本周(This Week)节目中表示，“我们在叙利亚的军事立场并没有改变。”

蒂勒森表示，美国在叙利亚的优先目标是打击伊斯兰国，一旦伊斯兰国被打败，美国可能转向努力促成可为叙利亚带来稳定的政治进程上。

蒂勒森说，“我们认为通过政治进程，叙利亚人民才能够...决定阿萨德的命运。”

一位要求匿名的白宫官员称，如果有细微差别，那也是无心的。该官员未进一步发表评论。

特朗普在2016年竞选期间曾表示，打败伊斯兰国优先于促使阿萨德下台。特朗普还曾对民主党总统候选人希拉里克林顿建立禁飞区和安全区以保护平民的呼吁提出批评。

“我们应当将重点放在伊斯兰国，我们不应当将重点放在叙利亚，”特朗普在去年10月份接受路透采访时曾这样说。(完)