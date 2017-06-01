特朗普将在周四宣布有关美国是否退出巴黎气候协定的决定

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿5月31日 - 美国总统特朗普称，他将在周四宣布有关美国是否留在巴黎气候协定框架内的决定；一名知悉此事的消息人士称特朗普打算退出该协定。
特朗普发推文称，他将于美东时间下午三点(1900 GMT)在白宫玫瑰园中宣布相关决定，并以“让美国再次伟大！”一句结束推文。
在2016年的总统选战中，特朗普曾猛烈抨击巴黎气候协定，称全球气候变暖是旨在削弱美国工业的骗局。
特朗普当时誓言要在1月20日上任后的100天内“取消”巴黎协定，以推动美国的石油和煤炭工业发展。
如果美国退出，则或加深美国与盟友之间的分歧，并将与叙利亚和尼加拉瓜一样成为全球少数未加入该协定的国家。这一重大协定是195个国家2015年在巴黎共同达成的。
美国企业高管、美国的盟友、民主党以及部分共和党同僚周三向美国总统特朗普施压，希望美国不要退出应对全球气候变化的巴黎协定。(完)
(编译 王琛；审校 孙茉莉)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。