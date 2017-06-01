特朗普将在周四宣布有关美国是否退出巴黎气候协定的决定

路透华盛顿5月31日 - 美国总统特朗普称，他将在周四宣布有关美国是否留在巴黎气候协定框架内的决定；一名知悉此事的消息人士称特朗普打算退出该协定。

特朗普发推文称，他将于美东时间下午三点(1900 GMT)在白宫玫瑰园中宣布相关决定，并以“让美国再次伟大！”一句结束推文。

在2016年的总统选战中，特朗普曾猛烈抨击巴黎气候协定，称全球气候变暖是旨在削弱美国工业的骗局。

特朗普当时誓言要在1月20日上任后的100天内“取消”巴黎协定，以推动美国的石油和煤炭工业发展。

如果美国退出，则或加深美国与盟友之间的分歧，并将与叙利亚和尼加拉瓜一样成为全球少数未加入该协定的国家。这一重大协定是195个国家2015年在巴黎共同达成的。

美国企业高管、美国的盟友、民主党以及部分共和党同僚周三向美国总统特朗普施压，希望美国不要退出应对全球气候变化的巴黎协定。(完)