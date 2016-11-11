焦点：特朗普未上台效应已来袭 亚洲面临汇率与资本流动双考验

2013年3月14日，在新加坡拍摄的印尼卢比和其他东南亚国家货币。 REUTERS/Edgar Su

路透香港11月11日 - 对于美国总统当选人特朗普明年上台会有何动作，亚洲国家仍存有许多不确定性，但金融市场似乎已对两件事深信不疑--特朗普的政策将推升通胀，依赖贸易的亚洲地区不太可能有明显受惠者。

由于市场预期特朗普的财政支出承诺将推升美国通胀率，美国公债收益率已劲升至1月以来高位，而新兴亚洲货币则下跌，一部分是因为不确定性总会促使资金流向较安全资产，但一部分也是因为特朗普的竞选言论，引发市场担心贸易环境将更偏向保护主义。

“当全球资本的机会成本随着美债收益率上升，且美元同步劲升，投资人将再度担心新兴市场又一次遭遇资本外流，”花旗分析师在一篇报告中称。报告指出，因市场预期美国采取扩张性财政政策，美国10年期收益率不到两天上涨了45个基点。

亚洲已经感受到影响。马币(林吉特)兑美元周五在离岸市场重挫逾5%，价差飙升，迫使马来西亚央行限制离岸交易，以抑制跌势。

印尼卢比也遭遇卖压，当局因而抛售美元，以稳定卢比。

但香港与新加坡是风险最大的两个地区，不只因为它们与美国有大量贸易往来，也因为它们的政策制定与美元挂钩。香港采用港元与美元挂钩的联系汇率，新加坡采用货币篮汇率政策，而美元占了很大比重。

“特朗普的财政和亲商业政策将导致通胀率和利率升高，如果出现任何的市场调整，新加坡和香港将成为前沿和中心，”一美国公司驻香港的投资经理称。

不仅仅是美元升值相当于收紧新加坡和香港的货币条件，并且如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息步伐快于预期，将抽走让新兴市场保持高度流动性的廉价资金。

**保护主义前景？**

根据太平洋投资管理公司(PIMCO)的数据，目前亚洲内部的企业杠杆占到该地区债务与国内生产总值(GDP)比重的一半，中国和印度公司的负债最多。

另外，美国债券利率升高将损及亚洲国家高收益债券的相对吸引力，从而导致资本外流。

例如，美国10年期公债与亚洲三个收益率最高国家(印度、中国和印尼)债券收益率简单平均值之差，在过去两天就缩窄了41个基点至350个基点。

根据瑞士信贷的分析师，今年迄今，台湾和印尼的资本流入规模最大，均超过100亿美元。这使得他们最容易受到资金流动迅速逆转的冲击。

“我们开始看到，过去几天大量资金涌入亚洲股债市的势头出现一些反转，但现在很难说这种情况是否会持续，”摩根士丹利首席亚洲和新兴市场股票分析师Jonathan Garner说道，他预计新兴股市还将从当前水平下跌5%。

除了马上发生的市场冲击之外，还有另一个风险令亚洲大部分市场蒙阴，即特朗普将会怎样遵守其竞选中许下的诺言：重谈贸易协议和惩罚中国等国家。

除中国外，亚洲对美国的出口在过去15年中稳步下降，而中国仍占到美国贸易逆差中的一半，任何显示特朗普实行保护主义政策的迹象都将触发货币战。

周五，中国将人民币中间价调至六年低位，但从贸易加权指数看，人民币仍接近去年所创的历史高位。

一些经济学家称，寻求保护主义倾向更强的政策可能正中中国推动人民币国际化的下怀。

“如果美国的孤立主义倾向更重，中国的政治地位进一步提高，那可能起到促进人民币国际化进程的作用，”Union Bancaire Privee亚洲首席经济学家Mark McFarland说道。(完)