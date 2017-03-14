特朗普将宣布重新审查美国汽车排放标准规定--消息人士

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿3月13日 - 据两位消息人士说，美国总统特朗普本周与汽车业高管会面时，或将正式宣布重新检讨在奥巴马卸任前所确认的汽车燃油效能规定。
这可以说是汽车业的一大胜利。在这之前的数月当中，业界不断呼吁新政府重新考虑这些规定，因其耗资过高、可能导致裁员，且没有跟上消费者的购车想法。
特朗普周三将参观一座位于底特律郊区的汽车测试中心，并与几家美国车厂执行长见面。
消息人士上周对路透说，特朗普政府已决定重新审视汽车排放规定的可行性。该规定适用时间为2022至2025年。前总统奥巴马在卸任的前几天决定维持上述规定。
预计美国监管当局周三将宣布重新审查上述排放规定。
根据一项“中期审查”，美国国家环境保护局(EPA)原本应在2018年4月之前再决定此项排放标准是否可行，但EPA却在1月奥巴马任期仅剩一周时就提前做了决定。(完)
(编译 李婷仪 审校 王颖)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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