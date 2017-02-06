特朗普穆斯林入境禁令面临多场法庭大战考验

路透华盛顿2月6日 - 美国总统特朗普颁布的暂时禁止移民禁令，是他上任头两周影响最深远且最受争议的政策，这项禁令本周面临多个重大法律挑战，这可能决定他是否能推动这项政策。

针对特朗普暂时禁止七个穆斯林国家移民入境、以及禁止难民入境的行政命令，西雅图一名法官周五以暂时限制令给挡了下来，而美国政府必须在周一的最后期限证明其行政命令的合理性。

特朗普的回应是严词抨击这名联邦法官及整体司法体系，他指责司法体系妨碍他限制移民的努力；限制移民是2016年共和党竞选的核心承诺。

特朗普政府向旧金山美国第九巡回上诉法院要求立即恢复执行禁令，但在周末遭到驳回。

不过法院表示，将会在收到更多资讯之后重新考虑政府的请求。

政府必须在周二0100GMT之前向上诉法院提出额外的法律简报，说明特朗普行政命令的必要性。在那之后法院料将迅速审理，不论做出何种裁决，此案最终可能送进美国最高法院。(完)