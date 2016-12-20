特朗普谴责柏林袭击事件 称“情况只会越变越糟”

路透佛罗里达州西棕榈滩12月19日 - 美国总统当选人特朗普周一谴责柏林圣诞市集袭击事件，将该事件归为“伊斯兰恐怖主义份子”发动的攻击，而当时德国警方尚未表明谁应为此负责。

特朗普在声明中称，“伊斯兰国及其他激进伊斯兰恐怖主义份子持续不断的屠杀基督徒...作为全球圣战的一部分”。

特朗普在推特发文称，土耳其、瑞士及德国的攻击事件显示“情况只会越变越糟。文明世界必须改变思维！”(完)