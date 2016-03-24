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时事要闻 | 2016年 3月 24日 星期四 16:04 BJT

特朗普称因对移民的担忧 英国公投结果将是退欧

路透伦敦3月24日 - 美国共和党总统竞选者特朗普称，鉴于（民众）对大批移民的担忧，他认为6月的英国公投结果将是英国退出欧盟。

“由于移民疯狂的从各处涌入，我认为英国将选择退出欧盟，这是我的看法，”特朗普周四接受ITV电视台采访时说道。

英国将于6月23日举行公投决定是否退出欧盟。

民调显示，移民问题是英国民众的一大担忧。

特朗普指出，他并不在公投中支持任何立场。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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