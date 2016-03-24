特朗普称因对移民的担忧 英国公投结果将是退欧

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦3月24日 - 美国共和党总统竞选者特朗普称，鉴于（民众）对大批移民的担忧，他认为6月的英国公投结果将是英国退出欧盟。
“由于移民疯狂的从各处涌入，我认为英国将选择退出欧盟，这是我的看法，”特朗普周四接受ITV电视台采访时说道。
英国将于6月23日举行公投决定是否退出欧盟。
民调显示，移民问题是英国民众的一大担忧。
特朗普指出，他并不在公投中支持任何立场。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。