特朗普称因对移民的担忧 英国公投结果将是退欧

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月24日 - 美国共和党总统竞选者特朗普称，鉴于（民众）对大批移民的担忧，他认为6月的英国公投结果将是英国退出欧盟。
“由于移民疯狂的从各处涌入，我认为英国将选择退出欧盟，这是我的看法，”特朗普周四接受ITV电视台采访时说道。
英国将于6月23日举行公投决定是否退出欧盟。
民调显示，移民问题是英国民众的一大担忧。
特朗普指出，他并不在公投中支持任何立场。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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