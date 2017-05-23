特朗普预算案将提议出售战略储油 开放阿拉斯加保护区采油

路透华盛顿5月22日 - 美国白宫周一公布的文件显示，特朗普政府准备出售美国半数的战略储油，并且开放在阿拉斯加国家野生动物保护区钻探石油，为未来十年平衡政府预算。

白宫将在周二将此预算案提交国会，也就是说，预算最后真正生效的内容可能会有变动。但该项提案透露出政府的政策意向，包括增加美国能源产量。

美国战略石油储备(SPR)规模全球第一，在路易斯安那和德州地下有约6.88亿桶原油受到严密保护。美国国会在1975年创建SPR，因为当时发生阿拉伯石油禁运引发恐慌，当局忧心长期汽车燃料飙涨将重创美国经济。

根据文件显示，特朗普的预算案提议从2018年10月1日开始的财年起出售战略储油，料可带来5亿美元收入。战略储油销售规模将逐年增加，在2027年达到将近39亿美元的最高水准。2018年至2027年期间，总额将达到约166亿美元。

美国之前出售战略石油储备偶尔会导致原油期货价格下跌，因为这会令石油供应增加。假如这样的话，将与特朗普帮助油气开采行业复苏的努力背道而驰。

美国原油周一结算价报每桶50.73美元，这一水平相对较低，抑制了能源企业的获利。

**北极开采**

特朗普的预算案还计划，在未来10年透过北极国家野生动物保护区的石油开采权租赁筹资18亿美元。这是是美国最大的自然保护区，据信拥有丰富的原油储量。

自1970年代以来，美国政界人士一直就是否允许在阿拉斯加东北部保护区进行石油开采辩论，反对者的理由是存在石油泄漏的风险，还可能导致全球气候变化。

特朗普已采取措施扩大美国的海上石油钻探，包括在北极部分地区。这是他支持油气行业的举措之一。(完)