特朗普计划将美国国务院和国际发展署的预算削减28%

路透华盛顿3月16日 - 美国总统特朗普提议将明年外交和对外援助的预算削减28%，将保住对以色列的31亿美元安全援助，但会削减对联合国、气候变化和文化交流项目的资助。

这项始于10月1日财年的预算案将打响与国会纷争的第一枪。国会控制着政府的钱袋子，这场纷争需要几个月才能结束，最终确定的支出水平可能将与特朗普要求的相去甚远。

由特朗普所属共和党掌控的国会，可能会拒绝针对美国国务院和美国国际发展署(USAID)预算的部分或很多削减计划；像维持美国外交使团、扶贫、促进人权和改善外国人健康状况等费用均由国务院和USAID的预算支付。

白宫周四提供的文件显示，其提出的美国国务院与美国国际发展署的预算总计为256亿美元，较当前年度的支出规模缩减28%。

“现在是时候优先考虑美国人民的安全与福祉了，”特朗普在介绍这份预算的信件中称。预算中大幅提升了美国防务支出。

“这是一份偏重‘硬实力’的预算，而非侧重‘软实力’，”特朗普政府中主管预算事务的Mick Mulvaney对记者表示，意指特朗普更重视提升军事实力，而不是通过提供发展援助施加影响。(完)