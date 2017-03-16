特朗普计划将美国国务院和国际发展署的预算削减28%

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿3月16日 - 美国总统特朗普提议将明年外交和对外援助的预算削减28%，将保住对以色列的31亿美元安全援助，但会削减对联合国、气候变化和文化交流项目的资助。
这项始于10月1日财年的预算案将打响与国会纷争的第一枪。国会控制着政府的钱袋子，这场纷争需要几个月才能结束，最终确定的支出水平可能将与特朗普要求的相去甚远。
由特朗普所属共和党掌控的国会，可能会拒绝针对美国国务院和美国国际发展署(USAID)预算的部分或很多削减计划；像维持美国外交使团、扶贫、促进人权和改善外国人健康状况等费用均由国务院和USAID的预算支付。
白宫周四提供的文件显示，其提出的美国国务院与美国国际发展署的预算总计为256亿美元，较当前年度的支出规模缩减28%。
“现在是时候优先考虑美国人民的安全与福祉了，”特朗普在介绍这份预算的信件中称。预算中大幅提升了美国防务支出。
“这是一份偏重‘硬实力’的预算，而非侧重‘软实力’，”特朗普政府中主管预算事务的Mick Mulvaney对记者表示，意指特朗普更重视提升军事实力，而不是通过提供发展援助施加影响。(完)
(编译 汪红英/徐文焰；审校 王颖)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)