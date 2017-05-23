特朗普预算案为减赤将对两家金融监管机构动刀

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿5月22日 - 根据美国总统特朗普2018财年的预算提议，两家华尔街金融监管机构将被削减经费或是面临重大结构性调整。
根据美国白宫预算管理局周一公布的文件，消费者金融保护局(CFPB)将面临重组。这将使2018财年联邦赤字减少1.45亿美元。
而美国证券交易委员会(SEC)将用自己的储备资金来作为预算的补充。这笔资金是根据多德弗兰克法案而设置的。
白宫文件称，取消这部分资金可使年赤字减少5,000万美元。
当前SEC和消费者金融保护局的预算都没有影响联邦赤字。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。