特朗普预算案为减赤将对两家金融监管机构动刀

根据美国白宫预算管理局周一公布的文件，消费者金融保护局(CFPB)将面临重组。这将使2018财年联邦赤字减少1.45亿美元。

而美国证券交易委员会(SEC)将用自己的储备资金来作为预算的补充。这笔资金是根据多德弗兰克法案而设置的。